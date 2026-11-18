El papa León XIV sorprendió a los fieles peruanos al lucir en el Vaticano una cruz que recibió como obsequio durante su visita pastoral al Perú.

La pieza lo acompañó en su primera audiencia tras concluir su recorrido apostólico por Sudamérica y representa un recuerdo especial de su vínculo con nuestro país.

El regalo fue entregado por los obispos peruanos el jueves 12 de noviembre , durante el encuentro que sostuvieron con el pontífice en el Palacio Arzobispal de Lima.

La cruz tiene un significado religioso especial, pues conserva en su interior pequeños fragmentos óseos de cinco santos vinculados a la historia de la Iglesia peruana: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo, San Juan Macías y San Francisco Solano.

Además, la pieza incorpora detalles inspirados en el escudo pontificio de León XIV en los extremos de la cruz. En el reverso también lleva grabados el escudo del papa y el lema que acompañó su visita al Perú: “Abramos el Corazón”.

La decisión del santo padre de utilizar este obsequio durante su primera audiencia en el Vaticano, luego de su gira por Sudamérica, fue recibida como un gesto especial por los fieles peruanos.

De esta manera, la cruz entregada en Lima se convierte en un símbolo del vínculo del pontífice con el Perú y de su encuentro con la comunidad católica durante su visita pastoral.

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