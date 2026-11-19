El presidente de China, Xi Jinping, planteó este jueves 19 de noviembre a su homólogo estadounidense, Donald Trump, reforzar la cooperación bilateral para garantizar que la inteligencia artificial (IA) permanezca bajo control humano.

La propuesta fue formulada durante la reunión que sostuvieron ambos mandatarios en la ciudad china de Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), según informó la agencia estatal china Xinhua.

China y Estados Unidos: Xi Jinping plantea prevenir riesgos de la inteligencia artificial

El mandatario chino consideró necesario fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación entre Pekín y Washington para prevenir los riesgos de seguridad asociados al desarrollo de esta tecnología.

Asimismo, destacó la importancia de garantizar que la inteligencia artificial permanezca bajo supervisión humana.

La propuesta sitúa la seguridad de la inteligencia artificial entre los temas abordados por ambos mandatarios durante su encuentro en APEC 2026.