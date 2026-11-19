El papa León XIV pisó ayer Roma nuevamente y dedicó su audiencia general a repasar su reciente viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

Ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, recordó especialmente su relación con Chiclayo, ciudad donde desempeñó su labor pastoral como obispo por ocho años.

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El pontífice explicó la razón de visitar seis días a Perú en su gira en América Latina.

“La visita a Perú fue un poco más larga, porque tengo una deuda particular de reconocimiento hacia el Pueblo de Dios que vive en ese país”, aseguró.

Asimismo, destacó la influencia de cinco figuras religiosas en la cultura peruana.

“La historia de Perú no sería la misma sin la presencia y la obra de santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, San Martín de Porres, San Juan Macías”, apuntó.

No obstante, el pontífice hizo hincapié en su experiencia personal con las comunidades de la Ciudad de la Amistad, en Lambayeque.

“En Chiclayo, en particular, me sentí en casa. Volví a encontrar la fe sencilla y genuina animada por la piedad popular; sentí el abrazo de las poblaciones campesinas de la Cordillera”, declaró.

También afirmó reconocer con quienes compartió su vida como misionero.

“Pude volver a ver a personas que han dejado una huella profunda en mi vida. Mi corazón estaba lleno de gratitud por poder estar en medio de esas comunidades y confirmarles en la fe y en la esperanza”, agregó.

Sobre la Amazonía, el pontífice destacó la riqueza cultural de sus pueblos y advirtió los problemas que enfrentan. “Pueblos ricos de cultura tradicional y heridos por injusticia y violencias”, dijo.

Además agradeció la acogida recibida en tres naciones. “Renuevo mi gratitud a los obispos y a las autoridades civiles de los países que he visitado, a los sacerdotes, a los religiosos y a todos los fieles que han participado en presencia o espiritualmente. El Señor, que me ha donado esta gran gracia, bendiga siempre a esos pueblos y les guíe en el camino de la paz”, puntualizó.