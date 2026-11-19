El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su país, China y Rusia se encuentran en una posición privilegiada para impulsar la reducción del armamento nuclear mundial y disminuir el riesgo del uso de estas armas.

“Como las tres potencias nucleares más grandes del mundo con diferencia, Estados Unidos, Rusia y China se encuentran en una posición única para debatir cómo reducir el número de armas nucleares en la Tierra y también para disminuir el riesgo de que esas armas lleguen a utilizarse alguna vez”, afirmó Trump.

El mandatario estadounidense formuló estas declaraciones durante una inédita reunión trilateral con sus homólogos de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), en Shenzhen.

Trump plantea reducir el arsenal nuclear mundial

El jefe de Estado estadounidense destacó que las tres principales potencias nucleares del mundo tienen la oportunidad de impulsar conversaciones orientadas a reducir el número de armas atómicas.

Asimismo, reconoció las dificultades que implica alcanzar este objetivo, aunque resaltó la importancia de disminuir el riesgo de que estos armamentos lleguen a utilizarse.

Xi Jinping llama a evitar una guerra nuclear

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, instó a realizar todos los esfuerzos posibles para evitar una guerra nuclear y advirtió sobre la amenaza que representan las armas atómicas para la humanidad, según informaron los medios estatales chinos.

El control del armamento nuclear fue uno de los temas abordados durante el encuentro trilateral entre Estados Unidos, China y Rusia.