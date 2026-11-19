El Poder Judicial (PJ) devolvió la acusación fiscal contra Martín Vizcarra en el caso Richard Swing. El expresidente es acusado de la presunta contratación irregular, en el Ministerio de Cultura (2018), de Richard Cisneros (Richard Swing).

Según la resolución a la que accedió Correo, la Fiscalía “modificó” tanto las imputaciones como los hechos inicialmente atribuidos a Vizcarra, de forma “sustancial”, sin autorización del Congreso y el PJ, respectivamente.

La acusación de la fiscal Cristina Perinango imputa al exmandatario los presuntos delitos de presunta negociación incompatible y tráfico de influencias. Sin embargo, al cierre de la investigación preparatoria, sobre el exdignatario pesaban los cargos de tráfico de influencias, peculado doloso y, alternativamente, negociación incompatible y obstrucción a la justicia.

Tras la decisión del PJ, la Fiscalía deberá decidir si se ciñe a lo que postuló inicialmente o si mantiene las nuevas incorporaciones –como la aparente ayuda de Vizcarra a Cisneros a cambio de “su silencio en el caso Chincheros”–.

De optar por lo último, el fiscal de la Nación deberá presentar una denuncia constitucional ante el Congreso, tal como lo establece la norma en casos vinculados a altos funcionarios. Solo con dicha autorización, el caso avanzará en sede judicial.