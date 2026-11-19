Las fallas técnicas que impidieron que miles de fieles escuchen y vean la última misa del papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas, han puesto en el ojo de la tormenta a Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores.

Representantes de la derecha e izquierda en el Congreso de la República ya buscan que el canciller de explicaciones sobre lo ocurrido y responda políticamente.

Y es que fue él quien firmó la resolución ministerial que aprobó de manera directa y sin concurso público la contratación de equipos dcorree sonido y pantallas para la misa, contrato que supera el monto de los ocho millones de soles, dinero que será depositado al proveedor Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. si es que Cancillería da conformidad al servicio.

Cientos de fieles se retiraron en la misa de la Base Aérea de Las Palmas porque no podían escuchar el mensaje del papa. Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec

PEDIDOS

La diputada Marleny Arminta de Ahora Nación fue una de las primeras en enviar un oficio al canciller en el que solicitó información documentada sobre los actos preparativos, la selección del proveedor y el contrato que se firmó.

“En atención al monto comprometido y a la necesidad de verificar el sustento de las decisiones adoptadas y el uso de los recursos públicos, solicito remitir la siguiente información: Actos preparativos y necesidd del servicio, proceso de selección y expediente de contratación, ejecución, pagos de penalidades por el incumplimiento del contrato”, se lee en el documento.

Además, solicitó que la respuesta sea enviada a su despacho en un plazo de dos días hábiles en formato digital, legible y ordenado.

Espá tendrá que incluir anexos que sustenten su respuesta.

“Este requerimiento tiene por finalidad contar con elementos objetivos para ejercer la fiscalización parlamentaria sobre la justificación del gasto, la elección del proveedor y el cumplimiento de las obligaciones contractuales”, refiere la solicitud.

Consultada por su requerimiento, Arminta adelantó que solicitará la presencia del canciller en el Parlemento.

Este es el dinero que se destinó para la visita del papa León XIV. (Infografía: Diario Correo)

Por su parte, la diputada Norma Yarrow (Renovación Popular) envió un oficio al canciller Espá para mostrar su preocupación por las graves deficiencias registradas en la última misa del sumo pontífice.

Por ese motivo, solicitó que Cancillería le envíe, de manera urgente, un informe detallado sobre los expedientes completos de contratación, informes técnicos, penalidades y los criterios utilizados para destinar los más de ocho millones de soles.

También pidió que se identifique a los funcionarios responsables de la supervisión, si se hicieron o no pruebas técnicas, cuáles son las causas de las fallas, qué medidas se tomaron y las responsabilidades identificadas.

“Informar sobre las conformidades, pagos efectuados y penalidades aplicadas por posibles incumplimientos”, concluye el oficio.

La diputada Marleny Arminta de Ahora Nación le envió un oficio al canciller Carlos Espá en el que solicita información sobre el proceso de selección de los proveedores a cargo de sonido y video en la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. https://t.co/GFJlAhDUTr — Sofía López (@SofiaLopezLl) November 18, 2026

Integrantes de otras bancadas también tomaron postura sobre lo sucedido.

El senador Daniel Barragán (Obras) consideró que Espá debe responder políticamente por lo sucedido.

“No puede ser que en un evento de esa magnitud no se hayan tomado las previsiones necesarias para que estén bien el audio o para que estén bien las cámaras”, afirmó.

Mientras que Jaime Quito (Juntos por el Perú) exigió que el canciller Espá transparente los criterios utilizados para destinar un presupuesto millonario a los servicios técnicos de la ceremonia.

PowSang deslinda responsabilidad en fallas durante misa en Las Palmas del papa León XIV.

EL CASO

“Miren la dimensión donde va a ser la misa del papa. Este es un lugar inmenso, esto va a ser un hecho histórico, aquí van a venir millones de peruanos”, así presentó orgulloso Espá al espacio donde se realizaría la ceremonia de despedida.Sin embargo, durante el evento de cierre, decenas de asistentes reportaron fallas en los sistemas de sonido y pantallas LED.

Incluso, la propia Cancillería reconoció los “inconvenientes técnicos” y anunció una investigación para determinar responsabilidades y aplicar las penalidades que correspondan.

Según el contrato entre el MRE y Pow Sang, revisado por Correo, la cláusula décimo segunda establece como supuesto de incumplimiento del servicio a la “interrupción y/o falla de cualquiera de los cuatro (04) componentes multimedia durante el día del desarrollo del evento”.Esto comprende refuerzo sonoro; iluminación especializada; pantallas LED; y circuito cerrado de televisión (CCTV), grabación y streaming.Por lo que se fijó una penalidad equivalente al “10% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) vigente, por ocurrencia”.

No obstante, considerando que la UIT asciende hoy a S/5,500, la sanción equivale a solo S/550 por cada inconveniente.Ahora será el personal del MRE quien debe levantar un acta por el incumplimiento observado.

Este documento debe ser suscrito por el representante de la empresa designado para las coordinaciones. Si se niega a firmarlo, la negativa debe quedar registrada en la propia acta.

Solo el contrato excluye de sanción los casos fortuitos, fuerza mayor y/o hechos de terceros.

ccc