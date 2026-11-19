China realizará una segunda donación de más de 20 millones de dólares al Perú, según informó la presidenta Keiko Fujimori. La mandataria realizó el anuncio desde Shenzhen, China, donde participa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026). La dignataria acudió ayer a la primera jornada de la 33° Reunión de Líderes Económicos del evento internacional.

Nuevo apoyo

Una de las principales actividades de la Jefa de Estado incluyó visitar el centro de monitoreo inteligente de Longgang, en Shenzhen.

Según detalló la Presidencia del Perú, las autoridades chinas “monitorean el distrito en tiempo real, reciben alertas y coordinan la respuesta de los servicios públicos” desde esta única plataforma.

En esa línea, destacó que Fujimori anunció, tras su visita, “que China donará 22 millones de dólares adicionales para construir en el Perú un centro de monitoreo inteligente orientado a la seguridad ciudadana”.

Esta segunda donación se suma a otra de 22.5 millones de dólares, también anunciada por Fujimori un día atrás, para sumar esfuerzos y prevenir los estragos del fenómeno de El Niño. De dicho monto, 15 millones de dólares no son reembolsables y otros 7.5 millones de dólares serán usados para la adquisición de maquinaria.

Encuentros

Por otro lado, la dignataria se reunió con sus pares de la República Socialista de Vietnam y Chile, Tô Lâm y José Antonio Kast, respectivamente, en el marco de la actividad en China, país al que viajó junto a los ministros Guillermo Shinno (Energía y Minas), Rogers Valencia (Comercio Exterior y Turismo) y el embajador del Perú en la República Popular China, Carlos Vásquez.

En el primer encuentro, Fujimori expresó su interés por elevar el nivel de la relación bilateral entre ambos países. Además, al referirse al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, propuso ampliar el acceso de los productos agroindustriales y pesqueros al mercado vietnamita.

Más tarde, la presidenta tuvo un almuerzo de trabajo junto a su par de Chile. Ambos países, junto a México, son las únicas economías latinoamericanas de APEC.

De acuerdo a Presidencia, tanto Kast como Fujimori “reafirmaron su intención de celebrar en Lima, durante el primer semestre de 2027, el próximo Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional Perú-Chile”.

“Los mandatarios también expresaron su voluntad de impulsar el comercio y las inversiones, compartir información para combatir el crimen organizado transnacional y fortalecer la cooperación frente al fenómeno El Niño”, agregó.

Si bien la agenda oficial de la mandataria contemplaba una reunión con su par de México, Claudia Sheinbaum, esta no se concretó. La cita estaba pactada para las 5:30 p.m., hora de Perú, en Shenzhen. De acuerdo al itinerario, media hora después, Fujimori Higuchi acudiría a la cena de bienvenida de los líderes económicos de APEC.