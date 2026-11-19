La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, sustentó ante el pleno del Congreso el presupuesto de su sector para 2027, que asciende a S/ 9.266 millones. Durante su presentación, informó que el 89 % de estos recursos se destinará a subvenciones y beneficios dirigidos a la ciudadanía, mientras que el presupuesto representa un incremento aproximado del 22 % respecto al año anterior.

La titular del Midis precisó que más del 38 % de los recursos financiará el programa Pensión 65, que recibirá S/ 3.545 millones para atender a más de 824.000 adultos mayores. Este incremento permitirá elevar la subvención bimestral de S/ 350 a S/ 700 desde 2027.

Asimismo, el Programa de Alimentación Escolar contará con S/ 2.623 millones para beneficiar a más de cuatro millones de estudiantes; Juntos tendrá S/ 1.075 millones, Cuna Más recibirá S/ 1.025 millones y Contigo dispondrá de S/ 271 millones para atender a más de 142.000 personas con discapacidad severa en situación de pobreza.

Canales también anunció una asignación superior a S/ 104 millones para fortalecer el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), un aumento del 40,8 % frente a 2026.

Además, el sector contará con S/ 82,6 millones para seis proyectos de inversión, principalmente destinados a mejorar el sistema de focalización social.

El presupuesto también contempla S/ 75 millones para el Fondo de Estímulo al Desempeño y S/ 44,5 millones para ampliar de 12 a 18 gobiernos locales la intervención del programa de alimentación y nutrición para pacientes con tuberculosis y sus familias.

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