El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, defendió las decisiones del pleno del organismo electoral sobre la sucesión en las alcaldías y los impedimentos constitucionales para asumir estos cargos.

Sostuvo que los pronunciamientos fueron resultado de una evaluación colegiada y estuvieron debidamente sustentados en el marco legal. “No es la decisión del presidente o del jurado, sino de un colegiado, de un pleno del jurado que, con debida motivación, ha actuado conforme a lo que indica la Constitución”, manifestó a la prensa,

Roberto Burneo explicó que el pleno evaluó los distintos escenarios jurídicos antes de establecer los criterios sobre los alcaldes que postularon como primeros regidores y que podrían asumir una alcaldía por sucesión. Sobre las razones por las que el JNE no adelantó estos criterios, indicó que correspondía pronunciarse durante las etapas de calificación de candidaturas y evaluación de cada caso, sin anticipar opinión sobre situaciones jurídicas pendientes .

Consultado sobre si fue un error permitir la participación de Rafael López Aliaga en los debates electorales, debido a los cuestionamientos sobre su eventual posibilidad de asumir nuevamente la Alcaldía de Lima, Burneo señaló que el organismo respetó las distintas etapas jurisdiccionales y que sus decisiones fueron adoptadas de manera colegiada.

También precisó que las coordinaciones para los debates no correspondían al pleno del JNE, sino a un espacio de coordinación con las organizaciones políticas.

Congreso

Finalmente, el titular del organismo electoral expresó su confianza en que el Congreso evaluará objetivamente las iniciativas y denuncias que puedan presentarse sobre este tema . Reiteró que el JNE actuó dentro de sus competencias y conforme a las disposiciones constitucionales y legales.

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