El canciller Carlos Espá aseguró que la Cancillería responderá por la coordinación de la visita del papa León XIV al Perú y adelantó que se investigarán las fallas técnicas ocurridas durante la misa en la base aérea Las Palmas.

El titular de Relaciones Exteriores precisó que la Cancillería estuvo encargada de coordinar el recorrido del papa por las diferentes ciudades del país y que él lideró la comisión de alto nivel responsable de organizar las actividades. En esa línea, reconoció que deben asumirse las responsabilidades por la planificación de la visita.

Sobre los inconvenientes técnicos registrados durante la misa en Las Palmas, Espá señaló que será necesario identificar con exactitud a las empresas y personas responsables de lo ocurrido.

“Vamos a hacer la investigación del caso, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, declaró el canciller. Además, cuestionó que las empresas involucradas se responsabilicen unas a otras por las fallas registradas durante la ceremonia.

Espá agregó que la determinación de responsabilidades se realizará a partir de una evaluación técnica y no mediante declaraciones ante los medios de comunicación. También precisó que, si corresponde, se impondrán las sanciones previstas en los contratos.

Por último, el canciller evitó señalar quiénes serían los responsables o qué medidas se adoptarían en su contra. Recalcó que primero debe culminar la investigación para determinar las responsabilidades.