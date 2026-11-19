El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó por improcedente el recurso de reconsideración que presentó Renovación Popular contra la resolución que determina que Rafael López Aliaga no puede asumir la Alcaldía de Lima, debido a que ya ejerció ese cargo durante el periodo municipal anterior.

Dicha decisión fue aprobada por unanimidad y establece el archivo definitivo del expediente. La impugnación fue presentada por Fernando Sandoval Ruiz, personero legal titular de la alianza electoral Renovación Popular, contra la resolución que el organismo electoral emitió el pasado 2 de noviembre.

Con esta resolución, el JNE reafirmó que un primer regidor que ya desempeñó el cargo de alcalde no puede volver a ocupar esa función en el periodo municipal siguiente si ello supone una modalidad de reelección encubierta.

Cabe recordar que, el pasado 10 de noviembre, Renovación Popular presentó un pedido de reconsideración contra el tercer punto de la Resolución n.º 4557-2026-JNE. Este establece que el primer regidor no puede asumir la alcaldía si ya ocupó ese cargo durante el periodo municipal anterior, de acuerdo con la restricción prevista en el artículo 194 de la Constitución.

Por tanto, la alcaldía deberá ser asumida por el siguiente regidor que reúna las condiciones establecidas por ley. En ese sentido, Jeanette Alonzo quedará al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, según la información difundida sobre la resolución electoral.

#LoÚltimo JNE desestimó recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular y ratifica que Rafael López Aliaga no asumirá la Alcaldía de Lima Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/mgajlFJHqA — Canal N (@canalN_) November 19, 2026