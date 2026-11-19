La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo un encuentro con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante su participación en la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, desarrollada en la ciudad china de Shenzhen.

Durante la reunión, la mandataria ratificó que su gestión promoverá la inversión privada, mantendrá la disciplina fiscal y garantizará la estabilidad macroeconómica. También destacó como fortalezas del país el nivel relativamente bajo de deuda pública, las altas reservas internacionales y la autonomía del Banco Central de Reserva.

Asimismo, la jefa de Estado informó sobre las medidas que viene implementando el Ejecutivo y las acciones de preparación del país ante la eventual llegada del fenómeno El Niño.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene entre sus principales objetivos promover la estabilidad del sistema monetario internacional y fomentar el crecimiento económico de sus países miembros.

El Perú es miembro del FMI desde diciembre de 1945 y, desde entonces, ha firmado un total de 27 acuerdos con este organismo.

Cabe recordar que la presidenta Fujimori asistió a la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada en la ciudad china de Shenzhen.

Antes de la cumbre, la mandataria se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, para afianzar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, ampliar la cooperación bilateral e impulsar nuevas oportunidades de inversión que contribuyan al desarrollo del Perú.

Además, durante una reunión con empresarios chinos en Shenzhen, República Popular China, la mandataria los exhortó a mantener sus inversiones en el Perú, en el marco de su participación en el foro APEC.

De igual manera, la presidenta mantuvo reuniones bilaterales con jefes de Estado y altos representantes de los distintos países que asisten a la cumbre.