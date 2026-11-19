El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se refirió a los cuestionamientos contra el canciller Carlos Espá por las deficiencias técnicas registradas durante la misa del papa León XIV en Las Palmas. En ese contexto, expresó su expectativa de que no avance la moción de interpelación anunciada contra el titular de Relaciones Exteriores.

Durante sus declaraciones a la prensa, el titular del MTPE recordó que Espá dispuso una investigación en la Cancillería para esclarecer lo ocurrido durante la ceremonia e identificar a los responsables de las fallas registradas.

Sheput sostuvo que no se debe atribuir responsabilidad política antes de que finalicen las investigaciones. Además, afirmó que el canciller no ha evitado asumir responsabilidades, ya que fue él mismo quien anunció las indagaciones para esclarecer los hechos.

“No podemos hablar de responsabilidad política sin que culmine el proceso de investigación. El canciller no ha evadido ningún tipo de rendición de cuentas, ha dicho que va a iniciar un proceso de investigaciones y hay que esperar que estas culminen”, expresó.

El titular del Ministerio de Trabajo resaltó los progresos para normalizar las relaciones entre Perú y México. También manifestó su confianza en que el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China y Japón genere resultados positivos para el país.

El ministro indicó que el acercamiento diplomático entre Perú y México muestra avances favorables, aunque aún hay asuntos por resolver. Uno de ellos, precisó, es lograr que los peruanos puedan ingresar a territorio mexicano sin necesidad de tramitar una visa.

Además, Sheput agregó que también se están recuperando las relaciones comerciales, sociales y culturales entre ambos países. Según explicó, estos avances responden a la diplomacia presidencial, y destacó especialmente el encuentro de Keiko Fujimori con su homólogo chino, Xi Jinping.

Asimismo, resaltó la próxima reunión de la presidenta peruana con la primera ministra de Japón y señaló que los encuentros bilaterales previstos durante la cumbre de APEC contribuirán a generar nuevas oportunidades comerciales para el país.