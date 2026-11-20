Un total de US$ 47 millones en contribuciones de China y Corea anunció la presidenta Keiko Fujimori tras culminar su agenda de trabajo en Shenzhen, donde participó en la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026.

La mandataria calificó los resultados de su visita como “muy fructíferos para el Perú” y destacó el respaldo de ambos países.

Durante el balance de su viaje, precisó que el Gobierno chino anunció donaciones por US$ 45 millones, mientras que Corea confirmó una contribución adicional de US$ 2 millones. Según indicó, estos recursos forman parte del apoyo ofrecido al país durante las reuniones sostenidas en el marco del foro económico.

La jefa de Estado también resaltó la firma del Acuerdo de Libre Comercio con Tailandia, luego de diez años de negociaciones, así como sus encuentros con los presidentes de China, Xi Jinping, y Singapur, además del sultán de Brunéi. Asimismo, mencionó las reuniones con empresarios chinos y estadounidenses y el encuentro con el mandatario chileno, José Antonio Kast, para abordar la futura reunión de gabinete bilateral.

Otro de los temas que llevó a las reuniones con líderes internacionales fue la situación que afrontará el Perú por el fenómeno El Niño. Fujimori advirtió que el impacto podría ser muy fuerte y pidió a otros países mantenerse atentos para brindar ayuda a las comunidades y familias más vulnerables. En ese contexto, agradeció la disposición de China, Corea y Chile para apoyar al país.