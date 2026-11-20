Las fallas durante la misa del papa León XIV en Lima tendrán que ser esclarecidas y, de corresponder, dar lugar a sanciones. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que se deben identificar a quienes estuvieron a cargo de organizar las actividades de la visita papal en Lima, Chiclayo y Cajamarca.

El jefe del Gabinete reconoció que los problemas registrados durante la celebración en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, fueron un aspecto negativo de la visita.

También expresó las disculpas del Gobierno y sostuvo que se deben establecer las responsabilidades por lo ocurrido.

El canciller Carlos Espá deberá explicar ante el Parlamento las fallas registradas durante la misa si se concreta la interpelación promovida por un grupo de congresistas. Galarreta recordó que el Legislativo tiene la facultad constitucional de solicitar explicaciones a los ministros.

“Por supuesto que el canciller irá con todo gusto”, afirmó el titular de la PCM a Canal N al referirse a una eventual convocatoria.