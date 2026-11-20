El excongresista Guillermo Bermejo continuará en prisión hasta el año 2040. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó su condena, a 15 años de prisión, por afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

La instancia judicial también redujo la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dos años a seis meses. El plazo se contabilizará una vez que el exparlamentario cumpla la pena.

El caso

Fue el 24 de octubre de 2025 cuando el entonces legislador fue sentenciado a la mencionada pena por la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria (Corte Superior de Justicia Penal Especializada).

La conclusión del colegiado -revisada por este Diario-, y confirmada ayer por la Corte Suprema, fue que Bermejo “es el conocido como (alias) ‘Che’ y que pertenecía a la organización terrorista SL” del Vraem.

Según detalló, “entre los años 2008 y 2009, (Bermejo) se desplazó al campamento terrorista de Huachanipata y Carrizal, en el Vraem, para recibir adoctrinamiento ideológico y político, y desarrollar la tarea de captar a jóvenes nuevos militantes como parte de la Escuela Política de la organización”.

Evidencias

La decisión se adoptó con base en las declaraciones de testigos y otros; entre ellos el exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía, Max Anhuamán, quien presentó videos y fotografías del seguimiento personal que se le realizó a Bermejo en aquel entonces.

Adicionalmente, los jueces consideraron que delitos como el imputado “comúnmente son ejecutados de modo clandestino y su descubrimiento requiere, precisamente, de acciones de inteligencia especializada”.

“Están plenamente probadas sus reuniones con William Romero, Ulcer Pillpa y Blanca Riveros, quienes forman parte de la célula del comité de apoyo de SL en Huanta, sentenciados por terrorismo, conforme se señaló en audiencia y no ha sido rebatido” por la defensa, se advierte en la sentencia.

En esa línea, Anhuamán puntualizó que “si bien el acusado indica que, a lo largo de su trayectoria ha brindado charlas sobre distintos temas, (…) dicha versión (de que solo fueron charlas) resulta poco creíble”.

“No niega que aparece en las fotos y videos acompañado de Romero, Eloy Robles, Riveros y Pillpa en Huanta-Ayacucho, que es una localidad donde opera el Comité de Apoyo de Sendero Luminoso”, destacó.

Finalmente, los magistrados consideraron que “los artículos que (Bermejo) aportó en el proceso”, en los que se demostraría su respeto a los principios democráticos, “son del año 2010 en adelante, que no desvirtúa lo antes señalado”.