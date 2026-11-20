El Perú y Tailandia suscribieron, tras una década de negociaciones, un Tratado de Libre Comercio (TLC) para impulsar el intercambio de bienes entre ambos países. La alianza se concretó ayer en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, conocido como APEC.

CEREMONIA

El encuentro se realizó en la ciudad china de Shenzhen y contó con la participación de la presidenta Keiko Fujimori. La firma estuvo a cargo de Rogers Valencia, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y de Suphajee Suthumpun, ministra de Comercio del país asiático.

“Después de 10 años de negociación, finalmente el Perú y Tailandia firman el acuerdo de libre comercio”, celebró la jefa de Estado. La mandataria agradeció además al Gobierno de Tailandia por su disposición.

Por su parte, Valencia resaltó el alcance del pacto, que en sus palabras “marca una nueva etapa en la relación comercial entre Perú y Tailandia”. Según el ministro, los exportadores podrán acceder en mejores condiciones al mercado tailandés.

BALANCE

En conferencia de prensa en Lima, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, también valoró el acuerdo como una nueva puerta para el agro nacional. “Es fundamental, es decir, otro nuevo mercado para nuestros agricultores”, afirmó ayer por la tarde.

Por otro lado, el premier destacó las reuniones de la mandataria con empresarios estadounidenses y chinos. “La presidenta pone nuevamente al Perú en el centro del mundo”, subrayó. También respondió a quienes cuestionaron la gira presidencial. “Para aquellos que en redes preguntaban para qué iba, bueno, ha ido para conseguir todo esto para el Perú”.