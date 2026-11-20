El Gobierno peruano no contempla replicar el modelo de máxima seguridad del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. Así lo afirmó el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien consideró que la situación de criminalidad en el país todavía no requiere medidas de esa naturaleza.

Durante una conferencia de prensa, el titular del sector explicó que las decisiones estatales que restringen derechos fundamentales deben respetar los principios constitucionales de proporcionalidad y racionalidad.

En esa línea, señaló que no considera necesario aplicar medidas tan severas como las implementadas en el país centroamericano.

No obstante, advirtió que, si no se adoptan acciones eficaces contra la delincuencia, el Perú podría enfrentar una situación de descontrol similar a la de otros países dentro de diez años. Por ello, indicó que se busca acelerar los procesos contra los delincuentes más violentos mediante un subsistema judicial cuyo primer módulo ya funciona en Trujillo y que continuará en Lima Norte y Lima Este.

Respecto al sistema penitenciario, Álvarez sostuvo que los condenados más peligrosos deben ser trasladados a establecimientos donde las autoridades puedan mantener el control, sin vulnerar sus derechos fundamentales.

El ministro también señaló que el Ejecutivo sí busca incorporar el modelo de trabajo penitenciario de El Salvador, donde visitó la granja Santa Ana, en la que más de 10.000 internos realizan actividades productivas.