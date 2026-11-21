Un sismo de magnitud 6.7 se registró este viernes 20 de noviembre en la región Junín, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

De acuerdo con el reporte oficial del IGP/CENSIS, el movimiento telúrico ocurrió a las 19:09 horas y tuvo una profundidad de 129 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la provincia de Junín, en la región del mismo nombre, reportó el IGP.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0818 Fecha y Hora Local: 20/11/2026,19:09:19 Fecha y Hora UTC: 21/11/2026,00:09:19 Magnitud: 6.7 Profundidad: 129 km Latitud: -10.97 Longitud: -76.19 Intensidad: V Junín Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín - Junín https://t.co/j1oKiIyVv5 https://t.co/guSFJDSTjh — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 21, 2026

Las coordenadas registradas fueron latitud -10.97 y longitud -76.19 con una Intensidad: V en la provincia de Junín (Junín).

El fuerte temblor ocurrido en Junín, también se ha sentido en Lima, Ica, Cerro de Pasco, Huánuco y otras regiones, generando momentos de preocupación y temor entre los vecinos, por lo que muchas personas que viven en edificios y casas multifamiliares optaron por evacuar.

Así se sintió el movimiento sísmico en una de las viviendas en la ciudad de Huánuco:

Asimismo, tras el temblor registrado en la región Junín, se reportó la interrupción del servicio de energía eléctrica en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo (Junín).

En las últimas horas, se han registrado sismos en Lima, Piura e Ica (San Juan de Marcona).

Las autoridades recomiendan mantener preparada una mochila de emergencia, identificar las zonas seguras y seguir la información de los organismos oficiales ante cualquier evento sísmico.

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