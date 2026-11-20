La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) calificó de desproporcionado el allanamiento de su sede principal, realizado este viernes 20 de noviembre por el Ministerio Público y la Policía Nacional, en el marco de una investigación por el presunto delito de negociación incompatible.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que ha atendido todos los requerimientos de información formulados por la Fiscalía desde el inicio de las indagaciones.

La SBS precisó que recién el jueves 19 de noviembre tomó conocimiento de que dos de sus funcionarios habían sido incluidos en la investigación y señaló que ambos vienen colaborando con las autoridades conforme a ley.

Asimismo, sostuvo que no tenía información pendiente de entregar al Ministerio Público cuando se solicitó y obtuvo la orden judicial de allanamiento. Pese a expresar su desacuerdo con la medida, afirmó que brindó todas las facilidades para el desarrollo de la diligencia.

Finalmente, la superintendencia rechazó la filtración continua de información reservada relacionada con el caso, al considerar que estas publicaciones pueden afectar la integridad y la imparcialidad de las investigaciones.

Además, reafirmó que ha actuado y continúa actuando en cumplimiento de sus funciones y del marco legal vigente.

#ComunicadoSBS | La #SBSPerú informa sobre la diligencia realizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en su sede principal. Lee el comunicado completo aquí: https://t.co/nWcQRxqLYA https://t.co/opIOrN1J47 — Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (@SBSPERU) November 20, 2026

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