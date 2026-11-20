La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna, culminó la evaluación de los 123 locales de votación que serán habilitados para la segunda vuelta regional programada para el domingo 6 de diciembre.

Comprendieron visitas técnicas y coordinaciones con directores de los colegios, responsables de los locales y representantes de las Ugeles a fin de gestionar las autorizaciones necesarias para el funcionamiento de los espacios de votación.

Condiciones ante “El Niño”

Se verificó las condiciones estructurales, la capacidad de sus ambientes, la disponibilidad de baños y las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad. Luego de la verificación se constató que los locales se encuentran aptos, pero se seguirán monitoreando.

Cabe señalar que la ODPE Tacna tiene bajo su jurisdicción a 304 648 electores, distribuidos en 1 034 mesas de sufragio y 123 locales de votación, ubicados en las cuatro provincias de la región: Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre.