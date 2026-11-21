Unos 10 kilos de carne de animales silvestres, entre lagarto y picuro, fueron incautados durante un operativo inopinado realizado en establecimientos de comida del caserío Honolulo, en la provincia de Leoncio Prado.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Leoncio Prado (UGFFS-LP), en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), como parte de las acciones de fiscalización orientadas a prevenir y combatir el presunto comercio ilegal de fauna silvestre.

Con este tipo de operativos, las autoridades buscan reforzar la vigilancia sobre la comercialización de especies silvestres y proteger la biodiversidad de la zona, frente a actividades que podrían afectar el equilibrio de los ecosistemas.