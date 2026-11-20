Exige celeridad judicial para frenar cuestionada obra de la Laguna Viña del Río

Un deportista venezolano, identificado como Sthefennson Nicolás Campos Seneco (31), fue asesinado de nueve disparos por un presunto sicario, quien, tras perpetrar el ataque, escapó a bordo de un trimóvil rojo. El crimen ocurrió en el distrito de Amarilis y es investigado por la Policía, que no descarta un posible ajuste de cuentas o un móvil pasional.

El hecho de sangre se registró la madrugada del miércoles 18 de noviembre, en las inmediaciones del local de Senati, ubicado en la urbanización Primavera, en el distrito de Amarilis. Según las primeras diligencias, el atacante habría actuado por encargo, aunque las circunstancias y el móvil del homicidio todavía son materia de investigación.

DESCONOCIDO ABRE FUEGO

De acuerdo con el testimonio de una testigo presencial, ella y la víctima conversaban en el interior de un trimóvil azul, de placa de rodaje 8181-PS, cuando fueron sorprendidos por un sujeto que vestía una polera negra. El desconocido descendió de un trimóvil rojo, identificado con el registro único vehicular (RUV) 3212, y abrió fuego contra el deportista sin mediar palabra.

Tras dispararle en reiteradas ocasiones, el sicario corrió y abordó el vehículo menor que, aparentemente, lo esperaba a pocos metros del lugar. De esta manera, logró escapar antes de la llegada de las autoridades.

RECOGEN EVIDENCIAS

Alertados por los vecinos, agentes de Serenazgo y un efectivo policial que realizaba labores de patrullaje integrado acudieron a la escena y encontraron a Campos Seneco tendido en posición de decúbito dorsal, sobre un charco de sangre. De inmediato, comunicaron el hecho a la unidad especializada de la Policía Nacional y al representante del Ministerio Público de turno.

Durante las diligencias de levantamiento del cadáver también participaron peritos de Criminalística, quienes recogieron casquillos de arma de fuego calibre .38 milímetros, elementos que serán incorporados a las investigaciones para contribuir con la identificación del autor del crimen.

Según el informe médico, el deportista falleció a consecuencia de un shock hipovolémico, hemotórax y traumatismo toracoabdominal abierto, lesiones ocasionadas por los múltiples impactos de bala.

Posteriormente, sus restos fueron trasladados a la morgue para la necropsia de ley. Anoche, luego de concluir las diligencias correspondientes, su pareja y amigos retiraron el féretro.