La donación de US$ 22 millones de China para afrontar el fenómeno El Niño y los acuerdos alcanzados durante la gira presidencial por Asia fueron destacados por el titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

El funcionario consideró que las gestiones de Keiko Fujimori contribuyen a recuperar la confianza internacional en el Perú y atraer inversiones.

Durante una conferencia de prensa, el premier señaló que la mandataria sostuvo encuentros con empresarios de Estados Unidos y China, quienes manifestaron expectativas por las oportunidades de inversión en el país.

Galarreta también resaltó la firma de un tratado de libre comercio con Tailandia y las reuniones de Fujimori con sus homólogos de Chile, José Antonio Kast, y México, Claudia Sheinbaum. Sobre este último encuentro, recordó que México entregará próximamente al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

Como parte de los acuerdos con China, mencionó la implementación de un centro de monitoreo inteligente para combatir la inseguridad ciudadana, que estará ubicado en el Cuartel General del Ejército, en San Borja.