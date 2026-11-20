Los estudiantes del Programa de Intervención Temprana (PRITE), que actualmente funciona en el terreno destinado a la construcción del colegio Nuestra Señora de los Dolores, serán trasladados a otro local ubicado en Pachacútec Viejo, en el distrito de Cerro Colorado, informó hoy José Velasco Vilca, jefe del área de Infraestructura de la UGEL Arequipa Norte.

José Velasco Vilca, jefe del área de Infraestructura de la UGEL Arequipa Norte (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

El funcionario señaló que entregaron a la Municipalidad de Cerro Colorado el documento de libre disponibilidad del terreno ubicado en la asociación Veracruz, cerca del estadio Arturo Díaz Huerta, donde se ejecutará el proyecto educativo. El predio tiene una extensión superior a los 3 mil metros cuadrados y cuenta con el expediente completo para comenzar el proceso de licitación.

Para concretar el traslado del PRITE, se requiere movilizar entre tres y cuatro módulos prefabricados hacia el nuevo terreno asignado. Esta labor se realizará a fin de año, una vez culminadas las actividades escolares y liberados los módulos que actualmente son utilizados como contingencia en otra institución educativa. La Municipalidad de Cerro Colorado se comprometió a apoyar con el traslado.

Velasco precisó que el proyecto del colegio Nuestra Señora de los Dolores contempla aulas, ambientes administrativos, salón de usos múltiples, cocina y espacios para talleres recreativos. La inversión supera los S/ 33 millones bajo la modalidad de Obras por Impuestos, y la entrega del documento de libre disponibilidad permitirá a la municipalidad avanzar con el cronograma del proceso de contratación.

Respecto a las estudiantes del colegio Dolores, explicó que continuarán utilizando su actual local mientras se desarrollan las acciones correspondientes. Asimismo, señaló que la UGEL busca recuperar legalmente el predio estatal donde funciona actualmente la institución, debido a que se encuentra involucrado en un litigio con el Arzobispado.

El funcionario señaló que la intención es destinar el actual local al nivel primario, mientras que la nueva infraestructura de Veracruz albergará el nivel secundario. De esta manera, se busca ampliar y mejorar las condiciones educativas de la institución, sin dejar de garantizar la continuidad de los servicios del PRITE durante su reubicación.