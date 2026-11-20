Dirigentes anuncian huelga indefinida por problemática de la OTASS en Huánuco

En una requisa inopinada realizada en el pabellón 5 del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) incautaron diversos objetos prohibidos, entre ellos 11 armas punzocortantes, 11 cocinas artesanales y 46 pipas artesanales.

Durante la intervención también fueron decomisados 10 rollos de cable, una radio con entrada USB, un buffer y cuatro relojes, objetos cuya tenencia está restringida dentro del recinto penitenciario.

El operativo fue supervisado por el director regional Oriente, Carlos Vásquez Ames, como parte de las acciones de control y seguridad penitenciaria impulsadas por la institución, bajo la presidencia de Abraham Lescano Salazar.

INPE HACE LIMPIEZA

A través de estas intervenciones, el INPE busca retirar objetos prohibidos de los establecimientos penitenciarios, prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad de internos y trabajadores, y reforzar el orden, la disciplina y el principio de autoridad en los penales del país.

La institución anunció que continuará intensificando las requisas inopinadas como parte de su política de seguridad y control penitenciario.