Dirigentes anuncian huelga indefinida por problemática de la OTASS en Huánuco

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, Handhy Cruz, exigió celeridad al Poder Judicial en el proceso constitucional interpuesto contra la ejecución de la obra de la Laguna Viña del Río y confirmó que la audiencia judicial se realizará el próximo 25 de noviembre, a las 10:00 de la mañana.

El representante del gremio profesional explicó que la audiencia inicialmente programada para el 29 de octubre tuvo que ser postergada debido a un quebranto de salud que acreditó oportunamente. Sin embargo, aseguró que la nueva fecha no debería sufrir más aplazamientos.

Recordó que el Colegio de Abogados presentó una demanda de amparo el 21 de julio y una medida cautelar al día siguiente, cuestionando el inicio de los trabajos sin licencia social y sin que existiera certeza sobre la realización y suficiencia de los estudios ambientales correspondientes.

Cuestionan autorizaciones ambientales

Cruz sostuvo que no basta con que el Gobierno Regional de Huánuco (GRH),afirme contar con las autorizaciones necesarias para ejecutar el proyecto, sino que deberá demostrar ante el juez que los procedimientos de consulta al Ministerio del Ambiente se realizaron con información veraz y considerando la verdadera magnitud de la intervención.

En ese sentido, cuestionó que una obra de tales características pueda ser presentada bajo la apariencia de un simple mantenimiento, cuando, según advirtió, su alcance amerita una evaluación rigurosa de sus posibles consecuencias ambientales.

Asimismo, informó que el gremio apeló ante la Sala Civil la decisión que rechazó inicialmente la medida cautelar, con la finalidad de conseguir que se evalúe la paralización de los trabajos mientras se esclarecen los cuestionamientos planteados.