Condenan a 12 años de prisión a sujeto por trasladar más de 106 kilos de clorhidrato de cocaína en Huánuco

Tras la ausencia del ministro de Vivienda, quien no llegó a la ciudad de Huánuco pese a los compromisos asumidos, dirigentes regionales anunciaron que el próximo 21 de noviembre se realizará una reunión general para definir el inicio de una huelga indefinida en rechazo a la problemática relacionada con la OTASS.

Asimismo, los dirigentes cuestionaron la ausencia de los diputados Marco Flores y Yuli Ambrosio, a quienes criticaron por mantener presuntos diálogos a espaldas de la población y sin conocimiento de las organizaciones y ciudadanía huanuqueña.

Por su parte, el senador de la República, Serafín Andrés, anunció que solicitará a los representantes de Huánuco de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados que impulsen una interpelación al ministro de Vivienda, debido a lo que calificó como reiterados desplantes hacia la región.

La medida busca exigir explicaciones al titular del sector y respuestas concretas frente a la problemática de la OTASS, que mantiene en alerta a diversos sectores de la población huanuqueña.