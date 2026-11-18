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La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tingo María informó sobre la sentencia condenatoria contra Cleiman Izaguirre, quien recibió 12 años de pena privativa de la libertad, 140 días-multa, equivalentes a S/ 1,447.60, y el pago de S/ 300,000 por concepto de reparación civil a favor del Estado, tras ser hallado responsable del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, en su forma agravada.

Según informó el Ministerio Público, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Leoncio Prado valoró que el acusado reconociera los cargos y se acogiera a los beneficios legales correspondientes.

Los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2025, cuando Izaguirre fue intervenido en flagrancia delictiva por agentes policiales de la DEPOTAD de Tingo María, personal de Inteligencia de la DIVINESP de Lima y representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tingo María.

DROGA EN CAMIÓN

Durante la intervención, realizada en una carretera auxiliar, a la altura del Cementerio General de Tingo María, las autoridades descubrieron que el intervenido trasladaba 106.571 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el interior de un camión acondicionado para ocultar la sustancia ilícita.

La droga estaba distribuida en 95 paquetes tipo ladrillo, 12 envases de cartón de refrescos y seis bolsas tipo mochila, todos camuflados dentro de costales y bolsas de polietileno.

Con esta sentencia, el Poder Judicial impuso una pena efectiva de 12 años de prisión, además de la multa y la reparación civil establecidas.