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Una alimentación más fresca, nutritiva y con productos de la zona disfrutan los 20 estudiantes de la Institución Educativa Inicial n.° 067 “Sagrado Corazón de Jesús”, ubicada en el centro poblado de Progreso, distrito de Llata, provincia de Huamalíes, región Huánuco.

Gracias al compromiso y al trabajo articulado de docentes y padres de familia, los escolares complementan sus desayunos y almuerzos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), con verduras y hortalizas cultivadas en su propio biohuerto escolar.

Productos frescos

Este espacio agrícola, implementado y cuidado por la comunidad educativa, permite incorporar productos frescos como lechuga, cebolla, col, pepinillo y zanahoria a los alimentos que consumen diariamente los menores. Así, se enriquecen las preparaciones elaboradas con los productos nutritivos que distribuye el PAE, entre ellos arroz fortificado, quinua, lentejas, leche, pallares, azúcar, galletas y conservas de pollo y pescado.

El compromiso de la comunidad educativa se refleja en cada jornada. Al sonar el timbre, los pequeños se dirigen ordenadamente a lavarse las manos antes de ingresar al comedor escolar. Como ejemplo, uno de los menús ofrecidos consistió en lentejas guisadas con conserva de pescado y arroz fortificado, acompañadas de lechuga y pepinillo recién cosechados del biohuerto.

“La alimentación es muy importante en la educación de nuestros estudiantes. Es por eso que nos organizamos para brindar desayunos y almuerzos preparados con los productos del PAE”, manifestó César Velásquez Carhuapoma, director de la institución educativa y presidente del Comité de Alimentación Escolar (CAE).

Por su parte, Eli Luna Japan, jefe de la Unidad Territorial del PAE en Huánuco, destacó la organización y el compromiso de la comunidad educativa para garantizar el servicio alimentario, y señaló que iniciativas como esta contribuyen a generar mejores condiciones para el aprendizaje de los estudiantes.

Un biohuerto que también se convierte en aula de aprendizaje

Además de contribuir a mejorar la alimentación de los menores, el biohuerto escolar se ha convertido en un importante espacio de aprendizaje vivencial.

A través del contacto directo con la tierra y los cultivos, las docentes enseñan a los niños y niñas a contar, identificar colores, reconocer tamaños y desarrollar hábitos de cuidado del medio ambiente desde temprana edad.

De esta manera, la experiencia de la institución educativa de Progreso, en la provincia de Huamalíes, demuestra cómo el trabajo conjunto entre docentes, padres de familia y el programa alimentario puede contribuir a una mejor nutrición y al desarrollo integral de los escolares.