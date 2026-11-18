Transportistas interprovinciales de Huancayo a Tingo María, Huánuco, Pampas y Huancavelica suspendieron sus servicios durante el segundo día del paro de 72 horas, debido a los bloqueos registrados en las carreteras de ambas regiones. Aunque no acataron directamente la medida de fuerza en Junín, las restricciones de tránsito los obligaron a paralizar sus operaciones por temor a daños en sus vehículos.

En el caso de Expreso Internacional, un representante informó que ayer no vendieron pasajes a Tingo María.

“Hoy no hay salidas porque varios buses quedaron varados en la ruta hacia Huánuco y se reportaron pasajeros que tuvieron que realizar transbordos”, explicó.

La empresa evalúa retomar sus servicios este miércoles 18, siempre que las vías estuvieran despejadas.

Viajeros afectados

La suspensión de los viajes dejó varados a pasajeros que necesitaban trasladarse por motivos laborales. Wilmer fue uno de ellos “me dijeron que no hay pasaje por el paro, tenía que ir por mi trabajo”, contó.

En la ruta hacia esta ciudad se reportaron bloqueos en Ambo, Huancachupa, Las Pampas, La Esperanza, Rancho y el acceso al puente Arpa, en Huánuco, donde manifestantes colocaron piedras y quemaron llantas para impedir el tránsito. También se reportaron restricciones en carreteras de Pasco.

Tampoco hay pase a Huancavelica

La paralización también alcanzó a los servicios de transporte entre Huancayo, Pampas y Huancavelica, debido al bloqueo de vías en Yauli, Santa Inés, Paucará y otros sectores.

Los colectivos que cubren la ruta Huancayo-Pampas señalaron que trabajaron únicamente hasta las 10:00 a.m de ayer, pero suspendieron sus operaciones ante el incremento de las protestas durante la tarde. Los buses interprovinciales adoptaron la misma medida y, al igual que los colectivos, esperaban evaluar hasta la noche si existían condiciones para reanudar los viajes este miércoles.

El paro de transportistas, convocado del 16 al 18 de noviembre, responde al incremento de los precios de los combustibles. Mientras las protestas y los bloqueos continuaban en regiones vecinas, los servicios de transporte desde Huancayo permanecían condicionados.