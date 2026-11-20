Una mujer de 55 años que registraba una requisitoria vigente por el delito de homicidio calificado fue intervenida por efectivos de la Comisaría PNP de Margos, en el centro poblado de Llamapashillón, distrito de Margos, provincia y departamento de Huánuco.

La intervención se produjo luego de que la Policía recibiera información confidencial sobre presuntos disparos de arma de fuego en dicha localidad. Ante esta alerta, los agentes se desplazaron hasta el lugar para verificar la denuncia y realizar las acciones correspondientes.

Durante el operativo, los efectivos intervinieron a Gabriela Luz S. C. (55), cuyos datos fueron ingresados al sistema de Esinpol, donde se obtuvo un resultado positivo por una requisitoria vigente por el delito de homicidio calificado, solicitada por la Sala Penal de Apelaciones de Pillco Marca, en Huánuco.

TRASLADADA A LA COMISARÍA

Tras confirmar el requerimiento judicial, la mujer fue trasladada a la dependencia policial y posteriormente puesta a disposición de la unidad especializada, mediante el oficio correspondiente, para continuar con las diligencias de ley.

La Policía informó que la intervención se realizó en cumplimiento de las disposiciones legales y los procedimientos establecidos para la ubicación y captura de personas requisitoriadas.