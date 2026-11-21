Investigan asesinato de deportista venezolano que recibió nueve balazos en Amarilis

Con una inversión cercana al medio millón de soles financiada a través del Foncomun, la Municipalidad Distrital de Amarilis inauguró la esperada cobertura del patio de honor de la institución educativa n.° 405 María Luisa, en Llicua Baja. La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde Roger Hidalgo Panduro, quien reafirmó el compromiso de su gestión por cerrar brechas en infraestructura escolar junto a docentes, padres de familia y estudiantes.

Esta nueva estructura protegerá a los alumnos de los rayos solares y las inclemencias del clima, permitiendo realizar actividades cívicas, académicas y recreativas en mejores condiciones. Durante el acto, la directora Liz Justiniano Concepción agradeció a la autoridad edil por concretar este proyecto tan anhelado, destacando que brindará un entorno más seguro y adecuado para el aprendizaje de la comunidad educativa.