



Un estudiante que cursaba el sexto grado de primaria en la institución educativa Virgen de las Mercedes de Ayancocha, en la provincia de Ambo, región Huánuco, falleció luego de presentar complicaciones de salud. De acuerdo con información preliminar, el menor habría acudido al Centro de Salud de Ambo debido a fuertes dolores estomacales y, posteriormente, regresó a su vivienda. Sin embargo, horas después confirmaron su fallecimiento. Las causas aún son materia de investigación.

El docente Rolly Ángel Valdivia Laguna recordó al escolar como un estudiante trabajador, deportista y comprometido con sus estudios, quien tenía previsto culminar la educación primaria este año. Por su parte, la directora de la institución educativa, Elizabeth Castañeda, expresó su profundo pesar por lo ocurrido y manifestó que la comunidad educativa viene coordinando acciones de apoyo emocional y económico para los familiares, quienes atraviesan una difícil situación debido a sus limitados recursos.

CAUSAS AÚN NO ESTÁN DEFINIDAS

Tras conocerse el hecho, representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía llegaron al establecimiento de salud para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades coordinan el traslado del cuerpo a la ciudad de Huánuco para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá determinar las causas del fallecimiento.

Este caso también volvió a poner en evidencia las limitaciones de los servicios forenses en la provincia de Ambo, debido a que la falta de funcionamiento de una morgue obliga a trasladar este tipo de procedimientos hasta la ciudad de Huánuco.