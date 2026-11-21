Tras el fuerte sismo de magnitud 6.7 remeció a la región Junín la noche de hoy, la alarma entre los pobladores del centro del país se extendió hasta la selva central, pese a que el epicentro fue en la provincia de Junín.

Distritos como Pichanaqui quedaron practicamente a oscuras luego que se produjera un intempestivo corte de energía eléctrica que afectó a cientos de pobladores que ya habían salido de sus viviendas asustados por el movimiento telúrico.

Según el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento se produjo exactamente a las 19:09:19 horas (hora local), con un epicentro ubicado a 30 kilómetros al noroeste de la provincia de Junín, en el departamento del mismo nombre.

De otro lado la infraestructura de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) sede de La Merced en la provincia de Chanchamayo, también registró daños en su infraestructura a causa del temblor.

En un video publicado en redes sociales mostraron las rajaduras en las paredes y el concreto que se cayó de ellas.

Más movimientos

Este evento se suma a la constante actividad sísmica registrada en la región durante los últimos meses. Desde agosto del presente año, Junín ha experimentado diversos movimientos telúricos de menor y moderada intensidad —principalmente entre magnitudes de 3.5 y 4.8 en provincias como Satipo, Chanchamayo y Tarma—, lo que mantiene en alerta permanente a las autoridades de Defensa Civil.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) realiza el monitoreo en las zonas vulnerables para descartar daños personales o materiales de consideración, mientras recuerda a la población mantener lista su mochila de emergencia y ubicar las zonas seguras ante posibles réplicas.

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