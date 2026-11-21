Duro revés. El Poder Judicial de Lambayeque declaró infundado el pedido de prisión preventiva que formuló la Fiscalía contra los presuntos integrantes de la banda criminal “Los Escorpiones de Pítipo”.

Como se recuerda, el 24 de octubre de 2026, la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor) realizó un operativo que terminó con la captura de 8 investigados.

Tras permanecer 15 días detenidos de manera preliminar, el IV Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo desestimó la medida coercitiva planteada por la Fecor, imponiendo solo compareciencia con restricciones a los procesados.

Caso

Según el expediente 15429 – 2026, a “Los Escorpiones” se les atribuye los presuntos delitos de usurpación agravada de terrenos, homicidio calificado y tenencia ilegal de armas de fuego.

El modus operandi que empleaban era identificar los predios y realizar labores de vigilancia a los propietarios, para luego despojarlos de sus terrenos con violencia, a fin de ponerlos en venta.

Sin embargo, la jueza Karina Farro Capuñay resolvió que los elementos de convicción presentados por la Fecor no permiten acreditar, con el grado de sospecha fuerte, la existencia de una banda criminal, descartando dicho delito.

“Las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz y de testigos no cuentan con coroboración independiente (documental, pericial o testimonial) que otorgue la sospecha fuerte exigida para esta etapa procesal”, informó la firma Velásquez Abogados & Asociados.

Por ello, quedaron en libertad: José Sánchez Bustamante, Neiber Sánchez Gordillo, Euler Bustamente Gonzales, José Rimarachín Bazán, César Sánchez Sánchez, Raúl Silva Pérez, Luis Castro Quispe y Marcos Castro Quispe.

Dato

“La existencia de un grupo de WhatsApp no demuestra por sí solo una asociación delictiva exigida para una finalidad criminal”, según la jueza.

Además, un total de 100 hectáreas tiene el fundo San Fernando que, según el fiscal José Díaz, usurparon.