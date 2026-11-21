Tras tres días de ardua e incesante labor, en Cusco se logró liquidar el fuerte incendio forestal registrado en el abra Ccorao y la cuenca del Quesermayo, que afectó a las comunidades de Huillcapata, Ccorimarca, Queser Chico y Queser Grande.

Esta labor fue posible gracias al trabajo articulado de los Bomberos, Ejército, Policía, Samu y Gobierno Regional del Cusco, juntamente a brigadistas municipales y comuneros de la zona.

Se supo que este incendio arrasó por lo menos con 250 hectáreas de bosques de eucaliptos y otros , que los comuneros utilizaban como medio de susbsistencia.

Sobre el causante de este incendio, las autoridades barajan la posibilidad de que se trate de un comunero que quemaba pastizales en su predio cuando el fuego se salió de control.

Con este incendio forestal, la región Cusco llegó a los 420 siniestros de esta naturaleza durante el 2026, que también deja nueve víctimas mortales producto de estas emergencias.

“Este resultado también refleja el trabajo preventivo que se ha desarrollado a lo largo de la gestión, mediante jornadas de sensibilización, capacitación y formación de brigadas comunitarias, involucrando a pobladores, organizaciones sociales, instituciones educativas y universidades. Porque prevenir también es proteger la vida”, citó el alcalde de Cusco, Luis Pantoja.

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