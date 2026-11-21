El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que el fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado la noche de este viernes 20 de noviembre en la región Junín se sintió con intensidad en varias zonas del país debido a su profundidad, calculada en 129 kilómetros. Según indicó, al tratarse de un movimiento telúrico de profundidad intermedia, el área de percepción del sacudimiento fue amplia y su duración mayor.

En declaraciones RPP, el especialista señaló que el movimiento generó un mayor número de ondas sísmicas, lo que prolongó la sensación del temblor.

“Es un sismo de profundidad intermedia, por lo que el rayo de percepción del sacudimiento ha sido bastante grande y la duración ha sido un poquito larga”, explicó.

Tavera también precisó que la percepción de la duración del sismo puede variar según el lugar y el piso en el que se encuentre una persona. Como ejemplo, contó que mientras estaba en el tercer piso del edificio del IGP sintió que el movimiento continuaba, pese a que sus colegas ubicados en el primer nivel ya habían recuperado la tranquilidad.

Por otro lado, el jefe del IGP indicó que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían reportado personas heridas ni fallecidas a causa del sismo.

Respecto al último sismo de M6.7 en la región Junín, el #IGPInforma: 👇 https://t.co/POUrkrr6Rn — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 21, 2026

Cabe precisar que las autoridades recomiendan mantener preparada una mochila de emergencia, identificar las zonas seguras y seguir la información de los organismos oficiales ante cualquier evento sísmico.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad