A poco del inicio de la 64.ª edición de Cade Ejecutivos, Ipae Acción Empresarial reunirá a autoridades nacionales, gobernadores regionales electos, empresarios y líderes de opinión para dialogar sobre las prioridades que permitirán impulsar el crecimiento y desarrollo del Perú. Bajo el lema ‘Unidos para Avanzar’, el principal foro empresarial del país se realizará del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco.

El encuentro contempla la participación de Keiko Fujimori, presidenta de la República, quien abordará la posición del Gobierno frente a la propuesta de unidad y articulación nacional que plantea esta edición. Asimismo, contará con la participación de Oscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados del Perú; Miguel Torres, presidente del Senado del Congreso de la República; y Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros.

Cade Ejecutivos pondrá a las regiones en el centro del debate, con la participación de Sandro Acosta, gobernador regional electo de Ucayali; Pabel Bellido, gobernador regional electo de Ayacucho; y Verónika Mendoza, gobernadora regional electa de Cusco. Los representantes regionales abordarán las condiciones necesarias para atraer inversión, fortalecer la actividad empresarial y generar mayores oportunidades de crecimiento y empleo desde sus territorios.

En materia económica, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), ofrecerá una mirada sobre las oportunidades del Perú frente al nuevo orden global , considerando los cambios en el comercio internacional y el potencial del país en sectores como minerales críticos, alimentos, energía y cadenas globales de valor. Por su parte, Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, abordará la posición del Gobierno central respecto a las perspectivas económicas del país, la productividad y las medidas necesarias para respaldar al sector productivo y fortalecer la confianza empresarial.

El foro también contará con la participación de representantes de importantes organismos multilaterales. Ilan Goldfajn (Brasil), presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), analizará cómo mejorar la productividad de la inversión y fortalecer la articulación público-privada para acelerar el desarrollo. Asimismo, Sergio Díaz-Granados (Colombia), presidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, compartirá la experiencia colombiana en descentralización y las oportunidades para extender los beneficios del crecimiento económico a todo el territorio nacional.

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