Dos nuevos sismos se registraron este sábado 21 de noviembre en la región Junín. Esta vez de magnitud 5.0 y 3.5 según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

De acuerdo con el reporte oficial del IGP/CENSIS, el último movimiento telúrico de magnitud 3.5 ocurrió a las 08:21 horas y tuvo una profundidad de 9 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 13 kilómetros al suroeste de la provincia de Chupaca, en la región Junín, reportó el IGP.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0820 Fecha y Hora Local: 21/11/2026 08:21:56 Magnitud: 3.5 Profundidad: 9km Latitud: -12.15 Longitud: -75.37 Intensidad: II-III Chupaca Referencia: 13 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junín https://t.co/Hu83PPVHEZ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 21, 2026

Más temprano, otro sismo de magnitud 5.0 se registró, según informó el Instituto Geofísico del Perú. El movimiento telúrico ocurrió a las 00:12 horas y tuvo una profundidad de 127 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la provincia de Junín, en la región del mismo nombre, reportó el IGP.

Las coordenadas registradas fueron latitud -10.96 y longitud -76.18 con una intensidad III en la provincia de Junín (región Junín).

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0819 Fecha y Hora Local: 21/11/2026 00:12:03 Magnitud: 5.0 Profundidad: 127km Latitud: -10.96 Longitud: -76.18 Intensidad: III Junín Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín - Junín https://t.co/asPxAJo4PO — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 21, 2026

En la víspera, un sismo de magnitud 6.7 se registró en la región Junín, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez Loaiza, informó que como informe preliminar, tres personas resultaron heridas y se registraron daños hasta en tres provincias.

El fuerte temblor ocurrido en Junín, también remeció Lima, Ica, Cerro de Pasco, Huánuco y otras regiones.

Comunicado de PCM

Ante el sismo de magnitud 6.7 registrado en la región Junín, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundió un comunicado en el que informó sobre las acciones adoptadas y las medidas de atención y respuesta ante la emergencia.

Ante el sismo de magnitud 6.7 registrado en la región Junín, la #PCM informa lo siguiente: https://t.co/57smLSh0TW — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 21, 2026

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