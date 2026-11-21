La Sala Suprema Penal Transitoria ha rechazado el pedido de nulidad de la condena de 15 años de cárcel que en octubre del año pasado se impuso en primera instancia al excongresista de izquierda Guillermo Bermejo –elegido en 2021 por Perú Libre– por afiliación al terrorismo, específicamente por sus nexos con la banda genocida Sendero Luminoso, por lo que quien en su momento fuera conocido con el alias de “Che”, recién podrá salir en libertad en el año 2040.

De esta manera queda confirmado que este sujeto al que por más de cuatro años le pagamos un sueldo como legislador, estaba estrechamente ligado a la facción de Sendero Luminoso que hasta ahora opera en el VRAEM en alianza con el narcotráfico. Porque a Bermejo no se le acusó de ser parte del Movadef, de algún grupo de fachada o de una facción “ideológica” o “académica” de la banda creada por Abimael Guzmán, sino de ser un aliado de los salvajes hermanos narcoterroristas Víctor y Jorge Quispe Palomino.

Esos jóvenes militares y policías que han sido asesinados y masacrados en cobardes emboscadas que el país entero ha lamentado, y esos niños llamados “pioneritos” que son abusados, explotados y puestos como carne de cañón con armas en mano, han sido víctimas de estos hermanos Quispe Palomino, con los que de acuerdo a la acusación fiscal y a la ratificada sentencia condenatoria dada por el Poder Judicial, se reunía Bermejo entre los años 2008 y 2009.

Esta es la calaña de gente que llevaron Vladimir Cerrón y Perú Libre al poder en 2021: nada menos que un vil terrorista afiliado a una banda de traficantes de cocaína y asesinos, que se infiltró en el Congreso, que visitaba Palacio de Gobierno en tiempos del impresentable de Pedro Castillo y que tenía la intención de ser candidato presidencial por la alianza de izquierda radical llamada Venceremos, que al final lanzó sin éxito al abogado de Bermejo, Ronald Atencio.

Tengan en cuenta que los cargos contra este peligroso sujeto vienen desde hace más de una década. En 2015, en la magnífica revista Correo Semanal que yo dirigía, lo sacamos en portada cuando aún era un desconocido. La Policía Nacional le seguía los pasos. Con esta ratificación de condena en la Corte Suprema, qué dirán los amigos y “compañeros de ruta” de alias “Che”. ¿Insistirán en que ha sido injustamente enviado a la cárcel? ¿Pedirán que no se le terruquee?