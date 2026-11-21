Polidoro (60) y David Tapullima Upiachihua (49), detenidos e investigados por presunto terrorismo y afiliación a organización terrorista (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA), militan en el partido político Juntos por el Perú (JP). La diputada por la misma agrupación, Jacqueline Tapullima, hija y sobrina de los antes citados, respectivamente, confirmó dicha pertenencia.

El caso

Este Diario pudo constatar que mientras el progenitor de la legisladora, conocido como “Poli”, se afilió a JP el 5 de enero del 2022, su hermano, alias “Chiquitín” o “Tapullima”, lo hizo dos años antes: el 28 de septiembre de 2020.

“Poli” tenía “la función logística y de apoyo”, y proporcionar “alojamiento” a la organización. A los asistentes les entregó “botas y otros objetos” y les brindó “instrucción política previo al adoctrinamiento militar de prácticas de tiro y manejo de explosivos”, rol que se le atribuye a su hermano. Este es señalado de impartir dichos conocimientos en “talleres”, en 2024 y 2025, realizados en comunidades nativas de San Martín.

Dicha información se recoge en el fallo judicial, al que accedió Correo, que ordena las detenciones y allanamientos. Allí se consignan informes de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP, así como grabaciones de audio –atribuidos a los investigados– y declaraciones de un agente especial.

​La congresista de JP tardó casi 24 horas en pronunciarse. A través de un comunicado, afirmó que proviene de “una familia que siempre ha estado vinculada a la lucha social, en especial a la defensa de los derechos humanos y la justicia”.

Añadió que su “tío David se ha abocado al acompañamiento de las comunidades nativas en San Martín”. Finalmente, reconoció que sus familiares forman parte de JP, pero negó las imputaciones, a las que calificó como un intento de “terruqueo”. “(Hay un) activismo político de ambos, pues son militantes inscritos de Juntos por el Perú”, sostuvo.