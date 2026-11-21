La búsqueda internacional de Jolín Bazán Valderrama, alias “Jolín”, terminó en Ecuador.

El cabecilla de la organización criminal La Nueva Jauría fue capturado la noche del pasado jueves en un resort de lujo ubicado en Tonsupa, provincia de Esmeraldas.

Un operativo coordinado entre las policías de Perú y Ecuador, con apoyo de la inteligencia estadounidense, permitió ubicarlo después de permanecer prófugo de la justicia peruana.

Caída

El ministro del Interior, César Astudillo, conversó con Correo desde el Centro Binacional Fronterizo (Cebaf) antes de la entrega oficial de Bazán.

Astudillo explicó que la captura fue el resultado de un seguimiento policial que permitió establecer el paradero del prófugo en territorio ecuatoriano.

“Desde el 2023 que se le perdió el rastro prácticamente, pero él ya estaba condenado a cadena perpetua, estaba prófugo por el secuestro y la posterior muerte de un empresario peruano, Manuel Rodríguez Cruzado”, señaló.

Como se recuerda, Rodríguez permaneció más de dos meses en cautiverio, mientras sus secuestradores exigían S/1.8 millones a sus familiares por su liberación.

Sin embargo, Rodríguez fue hallado sin vida el 28 de noviembre de 2022, enterrado en un descampado de la playa Las Delicias en La Libertad.

Con ello, Bazán fue sentenciado a cadena perpetua, el 4 de febrero de 2025, pero cuando ya estaba prófugo.

Astudillo refirió a Correo que la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior (Mininter) siguió al fugitivo durante los últimos cuatro meses y la geolocalización ubicó a “Jolín” en Esmeraldas, junto a un acompañante que trabajaba como su cocinero.

“El trabajo ha sido netamente de inteligencia con apoyo de la policía ecuatoriana y del Homeland Security Investigations (HSI), en la tecnología”, detalló.

No obstante, Astudillo estimó que la fuga de “Jolín” tardó dos o tres meses hasta conseguir una identificación falsa.

“No salen con su DNI, salen completamente con documentos falsos. Con documentos de otras personas, es difícil (definir la región por la que escapó Bazán). Ya él lo dirá en su momento, en la investigación propiamente dicha”, sostuvo.

Astudillo informó que habló con su homólogo ecuatoriano, John Reimberg, quien facilitó la expulsión, y que el comandante general de la Policía de Ecuador, Pablo Dávila Maldonado, oficializó la entrega en la frontera peruana.

“Ha sido una captura contundente. No podemos pensar que ‘Jolín’ ha querido enfrentarse porque ha sido muy efectiva. La policía ecuatoriana también ha entrado con todas las fuerzas, como debe ser en estos casos. Y se le ha reducido inmediatamente. No ha habido ningún disparo ni nada parecido”, indicó.

Astudillo también enlistó lo incautado en el operativo. “Fueron 10 celulares, 2 laptops, y eso ya te imaginas la información que va a generar”, precisó.

Antecedentes

Jolín Bazán Valderrama es señalado como uno de los principales cabecillas de La Nueva Jauría, organización criminal vinculada con secuestros, extorsiones y sicariato en La Libertad (ver infografía).

Bazán registra una condena a cadena perpetua por el secuestro agravado y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en 2022. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de La Libertad impuso la sentencia el 5 de febrero de 2025, junto con el pago de una reparación civil de S/614,000.

El condenado también fue vinculado con la organización criminal Los Pulpos y posteriormente con La Nueva Jauría. Las autoridades lo relacionan con actividades de sicariato, extorsión, secuestro y minería ilegal. El Ministerio del Interior lo incorporó al Programa de Recompensas el 16 de septiembre de 2026 y ofreció S/300,000 por información que permitiera ubicarlo.

Además, las investigaciones lo vincularon con el secuestro de Jenss Lara, ocurrido el 30 de agosto de 2026, en un ataque atribuido a integrantes de Los Pulpos. Su captura en Ecuador puso fin a su condición de prófugo y ahora la justicia puede ejecutar su condena.

Destino

Al cierre de esta edición, “Jolín” aún no llegaba a Lima. Se preveía que lo hiciera antes de la medianoche. Entre tanto, el Gobierno evalúa trasladar a Jolín Bazán a la Base Naval del Callao.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que la presidenta Keiko Fujimori encargó al ministro de Defensa, Rafael Belaunde, coordinar esta medida para evitar que el cabecilla continúe dirigiendo actividades criminales desde prisión.

De acuerdo al jefe del Gabinete, la Policía ubicó a Bazán en Ecuador tras un seguimiento que incluyó desplazamientos por Trujillo, Lima y Tacna.

Asimismo, Galarreta destacó el apoyo de agencias estadounidenses de investigación criminal en las labores de inteligencia y la coordinación con la Policía ecuatoriana.

Además, adelantó que el Ejecutivo trabaja en un “GEIN 2.0” para fortalecer la inteligencia contra el crimen organizado.