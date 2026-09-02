La presidenta de la República Keiko Fujimori llegará este miércoles 2 de septiembre a Piura para supervisar los trabajos de prevención ante el riesgo de lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Su primera actividad en la región será una visita al tramo del río Piura comprendido entre la presa Los Ejidos y el puente Bolognesi.

Según la agenda oficial, la llegada al aeropuerto de Piura está programada para las 9:00 a. m., mientras que 30 minutos después, a las 9:30 a. m., está prevista la supervisión de los trabajos de descolmatación en este sector del río.

La visita se realiza cuando los trabajos en el cauce enfrentan cuestionamientos por el ritmo de avance. La Municipalidad Provincial de Piura ha advertido que, con la cantidad actual de maquinaria, no sería posible culminar siquiera el tramo de 4,8 kilómetros entre Los Ejidos y Bolognesi.

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La supervisión presidencial permitirá conocer de cerca el estado de las labores en uno de los sectores considerados prioritarios para la prevención frente a las lluvias.

Tras la primera actividad, la agenda contempla, a las 10:10 a. m., una segunda supervisión de trabajos de descolmatación liderados por el Ministerio de Defensa. Posteriormente, a las 11:25 a. m., está prevista la entrega de 20 motobombas a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La jornada de la presidenta en Piura concluirá con la entrega de implementos en una comisaría de Sullana, programada para las 12:10 p. m.