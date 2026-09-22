El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, será llevado a la Base Naval del Callao, donde permanecerá internado bajo estrictas medidas de seguridad.

El titular del Interior explicó que el traslado se efectuará luego de que el Poder Judicial dictara 36 meses de prisión preventiva contra Cruz Torres. Asimismo, indicó que el investigado ya fue condenado a cadena perpetua por otros delitos.

“Jhonsson Pulpo fue capturado en La Paz y ya se ha evidenciado que él es el presunto responsable de todo este lamentable suceso ocurrido en Trujillo”, sostuvo Astudillo.

Asimismo, precisó que el traslado de Cruz Torres a la Base Naval del Callao se realizará bajo un estricto resguardo policial, a fin de garantizar la seguridad del procedimiento y dar cumplimiento a la orden judicial. El operativo estará a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), bajo la conducción de su comandante general, Fredy López Mendoza.

El ministro del Interior señaló que el traslado a un penal de máxima seguridad busca fortalecer la custodia de Cruz Torres, debido a su presunta vinculación con una organización criminal de alcance internacional.

En esa línea, destacó la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para avanzar en las investigaciones contra el crimen organizado y asegurar que los implicados sean sometidos a la justicia conforme a ley.

Astudillo resaltó, además, que el empleo de inteligencia, tecnología y cooperación internacional resulta clave para localizar y detener a miembros de organizaciones criminales con operaciones que trascienden las fronteras del país.

“La lucha contra el crimen organizado exige una respuesta coordinada del Estado. La Policía está utilizando inteligencia, tecnología y cooperación internacional para ubicar a quienes pretenden evadir la justicia, incluso fuera del territorio nacional”, indicó.

De esta manera, el Ministerio del Interior señaló que continuará fortaleciendo la capacidad operativa de la Policía Nacional para hacer frente al crimen organizado mediante acciones coordinadas, tanto en el país como en el ámbito internacional.