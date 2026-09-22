El ICPNA Cultural presentará desde el 3 de octubre la obra teatral “Fedra”, una reinterpretación contemporánea del mito griego protagonizada por Alexandra Graña y dirigida por Jorge Robinet.

La producción, escrita por Gonzalo Rodríguez Risco y Marcela Cossíos, tendrá temporada hasta el 29 de noviembre de 2026 en el Auditorio ICPNA Miraflores, ubicado en la avenida Angamos Oeste 120.

“Fedra” traslada el mito griego a la Lima actual

La puesta en escena toma como punto de partida el mito de Fedra, personaje que ha inspirado versiones de autores como Eurípides, Séneca, Racine y Miguel de Unamuno, y lo traslada a un escenario contemporáneo marcado por las redes sociales y la exposición pública.

En esta versión, Fedra es una creadora de contenido conocida en internet bajo el alias de @atenea, quien alcanza notoriedad después de afectar la candidatura presidencial de un político mediante revelaciones difundidas desde su canal de YouTube.

Su vida cambia con el regreso de su hijastro a la casa familiar, lo que despierta sentimientos que creía superados y desencadena un conflicto que terminará afectando tanto su entorno personal como su propia imagen pública.

Posverdad, política y redes sociales

La dramaturgia de Rodríguez Risco y Cossíos utiliza el mito clásico para explorar temas vinculados con la posverdad, la construcción de la imagen pública y la dificultad de distinguir entre realidad y percepción en las plataformas digitales.

La propuesta también relaciona las tensiones familiares con el debate político y la exposición permanente en redes, donde la vida privada puede convertirse rápidamente en contenido de consumo público.

La dirección de Jorge Robinet incorpora recursos audiovisuales para reforzar ese entorno contemporáneo y conectar la tragedia original con la lógica actual de pantallas, audiencias y circulación de información.

Alexandra Graña encabeza el elenco

Alexandra Graña interpreta a Fedra y encabeza un reparto integrado además por José Miguel Argüelles, Gonzalo Molina, Mónica Ross y María Rubio Arregui.

La producción forma parte de la programación teatral del ICPNA Cultural y permanecerá en cartelera durante casi dos meses.

Fechas y horarios de “Fedra” en el ICPNA Miraflores

La temporada se realizará del 3 de octubre al 29 de noviembre de 2026. Las funciones serán los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p.m., mientras que los domingos comenzarán a las 7:00 p.m.

Las entradas están a la venta a través de Joinnus.