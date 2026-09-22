El Monteverdi Choir y la orquesta English Baroque Soloists llegarán al Perú para interpretar “Theodora”, de Georg Friedrich Händel, el próximo viernes 6 de noviembre en el Teatro Principal Manuel Ascencio Segura, en el centro histórico de Lima.

La presentación forma parte de una gira internacional que llevará a ambas agrupaciones por Buenos Aires, Montevideo, Lima, São Paulo, París, Roma, Oxford y Londres entre el 2 y el 19 de noviembre. La programación oficial del Monteverdi Choir & Orchestras confirma la fecha peruana en el Teatro Segura.

La interpretación estará dirigida por Christophe Rousset y contará con las voces de Marie Lys, Iestyn Davies, Alice Coote, Guy Cutting y John Chest.

“Theodora”, uno de los grandes oratorios de Händel

Compuesta por Georg Friedrich Händel, Theodora, HWV 68, fue estrenada en Londres en 1750 y desarrolla una historia ambientada en la Antioquía bajo dominio romano.

La obra gira en torno a Theodora, una cristiana que desafía las imposiciones de la autoridad imperial en defensa de sus convicciones religiosas, y a Didymus, un soldado romano que intenta ayudarla.

A diferencia de otros oratorios de Händel construidos alrededor de relatos del Antiguo Testamento, Theodora se sitúa en los primeros tiempos del cristianismo y concluye con la muerte de sus protagonistas. El propio Monteverdi Choir destaca actualmente la obra como una de las grandes composiciones corales del siglo XVIII.

Marie Lys e Iestyn Davies encabezan el reparto

La soprano Marie Lys asumirá el papel de Theodora, mientras que el contratenor británico Iestyn Davies interpretará a Didymus.

El elenco anunciado por Monteverdi Choir & Orchestras incluye también a Alice Coote como Irene, Guy Cutting como Septimius y John Chest como Valens. La dirección musical estará a cargo del director y clavecinista francés Christophe Rousset.

La producción forma parte de una serie de interpretaciones semiescenificadas de los oratorios de Händel desarrolladas por la institución británica.

Monteverdi Choir tiene más de seis décadas de historia

El Monteverdi Choir fue fundado en 1964 por Sir John Eliot Gardiner para interpretar las Vísperas de Claudio Monteverdi en la capilla del King’s College de Cambridge.

Desde entonces, el coro ha desarrollado una trayectoria internacional centrada en la interpretación históricamente informada y cuenta con más de 150 grabaciones.

En 2024 recibió el reconocimiento Best Choir de los Oper! Awards, galardón concedido por un jurado internacional de periodistas especializados en ópera.

Date: Tuesday 16 December 2025 Venue: St Martin-in-the-Fields Concert: Handel Messiah Artists: Monteverdi Choir & Orchestra Christophe Rousset Conductor English Baroque Soloists Ana Vieira Leite soprano Sarah Connolly Alto Andrew Staples Tenor Will Thomas Bass

English Baroque Soloists toca con instrumentos de época

English Baroque Soloists fue fundada por Gardiner en 1978 y se especializa en repertorio barroco y clásico interpretado con instrumentos de época.

La agrupación ha desarrollado proyectos dedicados a compositores como Bach, Händel, Monteverdi, Mozart y Haydn y se ha presentado en escenarios como La Scala de Milán, el Concertgebouw de Ámsterdam y la Ópera de Sídney.

Ambas agrupaciones participaron también en el Bach Cantata Pilgrimage de 2000, proyecto en el que interpretaron las cantatas sacras de Johann Sebastian Bach a lo largo de una gira europea.

Participaron en la coronación de Carlos III

Uno de los acontecimientos recientes más destacados de su trayectoria ocurrió el 6 de mayo de 2023, cuando Monteverdi Choir y English Baroque Soloists participaron en la coronación del rey Carlos III y la reina Camila en la Abadía de Westminster.

La invitación fue realizada personalmente por Carlos III. Antes del inicio del servicio, ambas agrupaciones, entonces dirigidas por John Eliot Gardiner, interpretaron obras de Johann Sebastian Bach y Anton Bruckner.

Además, un octeto del Monteverdi Choir intervino durante la propia ceremonia junto a los coros de Westminster Abbey y de la Chapel Royal, entre otros conjuntos vocales.

La relación entre Carlos III y las agrupaciones se remonta al menos a 1999, cuando el entonces príncipe de Gales asistió al lanzamiento del proyecto Bach Cantata Pilgrimage. Actualmente, el monarca figura como patrono del Monteverdi Choir y de English Baroque Soloists.

Lima forma parte de una gira internacional de “Theodora”

La gira comenzará el 2 de noviembre en el Teatro Colón de Buenos Aires y continuará el día 4 en el Teatro Solís de Montevideo.

Luego de la presentación del 6 de noviembre en Lima, las agrupaciones viajarán a São Paulo para una función en Sala São Paulo el día 8.

Posteriormente se presentarán en París, Roma, Oxford y Londres. La última función anunciada está prevista para el 19 de noviembre en St Martin-in-the-Fields, en la capital británica.

La función peruana cerrará además la temporada internacional 2026 anunciada por TQ Producciones.