¿Cuánto tiempo de nuestra vida destinamos a mirar una pantalla? Esa es una de las preguntas que plantea “Abrumadora y Sobre-estimulante”, una propuesta teatral que trasladará al escenario la experiencia del doomscrolling, término utilizado para describir el consumo prolongado y casi automático de contenido en redes sociales.

La obra, escrita y dirigida por Vian L. King, tendrá tres funciones los días 2, 3 y 4 de octubre y contará con Sebastián Ramos como único intérprete en escena.

El montaje fue uno de los proyectos ganadores de la IV Convocatoria para el Apoyo de las Artes Escénicas y la Música de UPC Cultural, en la categoría teatro. UPC Cultural confirmó su selección junto con “El lugar imaginado”, de José Manuel Lázaro de Ortecho Ramírez.

¿Qué es el doomscrolling y cómo llega al teatro?

“Abrumadora y Sobre-estimulante” parte de la experiencia de deslizar continuamente la pantalla mientras aparecen videos, noticias, memes y tendencias.

En lugar de abordar este comportamiento únicamente mediante una narración convencional, la propuesta busca reproducir físicamente la saturación de estímulos que caracteriza al consumo constante de contenido digital.

La producción informó que utilizará más de 100 videos, además de proyecciones, videomapping, iluminación y una propuesta sonora diseñada para disputar constantemente la atención del espectador.

La descripción oficial de FAE Lima señala que el montaje sumerge al público en la sensación del consumo compulsivo de redes sociales mediante sonidos fuertes, múltiples proyecciones, iluminación intensa y performance.

Un intérprete frente a decenas de estímulos

Sebastián Ramos será el único intérprete sobre el escenario. Sin embargo, la puesta en escena plantea otros elementos como agentes activos dentro de la experiencia: las artes visuales, el diseño de luces y el sonido.

El público deberá decidir permanentemente dónde concentrar su atención mientras las imágenes aparecen en diferentes superficies del espacio.

La dirección propone así reproducir una lógica similar a la de las plataformas digitales, en las que múltiples contenidos compiten constantemente por captar la mirada del usuario.

La ficha publicada por FAE Lima consigna a Vian L. King en dramaturgia, dirección, creación e investigación; Ximena Portal en producción; Lucía Meléndez como mentora; Andrés Cisneros en diseño de luces; y Marcelo Mellado en composición sonora.

Una obra nacida durante la pandemia

De acuerdo con la información proporcionada por la producción, la idea comenzó a desarrollarse a partir de la experiencia personal de Vian L. King durante la pandemia.

El director identificó entonces que su relación con el consumo digital se había convertido en un comportamiento cada vez más automático, lo que dio origen a una investigación sobre atención, emociones y uso del tiempo frente a las pantallas.

El proceso creativo se inició en 2023 y posteriormente la propuesta ingresó a FAE Incuba 2025-2026, programa de residencia del Festival de Artes Escénicas de Lima dirigido a proyectos en proceso de creación.

FAE Lima confirma que “Abrumadora y Sobre-estimulante” formó parte de esa edición del programa, con Vian López King en dramaturgia y dirección, Ximena Portal en producción y Lucía Meléndez como mentora.

Memes y tendencias como parte del lenguaje escénico

La propuesta también incorpora memes, tendencias y otros códigos propios de las redes sociales.

“Uso memes y tendencias de redes sociales en escena, no para ser viral, sino porque ya son parte de nuestro idioma cotidiano”, explica King en declaraciones difundidas por la producción.

El objetivo, según el director, es que incluso personas que no frecuentan el teatro experimental puedan reconocer situaciones asociadas con su propia experiencia cotidiana frente a las pantallas.

El montaje no plantea abandonar las redes sociales ni presenta la tecnología como un enemigo. Su propuesta busca generar una reflexión sobre cuánto control mantienen las personas sobre su atención y sobre el tiempo que dedican al consumo digital.

¿Cuándo se presenta “Abrumadora y Sobre-estimulante”?

La temporada tendrá tres únicas funciones, programadas para el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Según la información proporcionada por la producción, las presentaciones se realizarán en el Auditorio IHS de Barranco, ubicado en Jr. Ignacio Mariátegui 120.

Los horarios anunciados son 8:00 p. m. para el viernes 2 y sábado 3, y 7:30 p. m. para el domingo 4 de octubre.

La obra está recomendada para mayores de 14 años acompañados de un adulto. Las entradas han sido anunciadas a través de Joinnus.