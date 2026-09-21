El clásico de Molière llega nuevamente a escena del Centro Cultural Ricardo Palma con una versión del director Omar Velásquez. Con un ritmo ágil y humor que conecta los conflictos de otra época con situaciones que todavía resultan reconocibles, la puesta en escena se presentará hasta el 28 de setiembre.

“Los engaños de Escapín” sigue a Octavio y Leandro, dos jóvenes enamorados que, ante el regreso de sus estrictos padres y la amenaza de matrimonios arreglados, recurren a un singular aliado: Escapín, un sirviente ingenioso que hará del engaño su mejor herramienta para conseguir lo que quiere.

La puesta en escena de Molière aborda la rebeldía, el ingenio y el choque social y generacional que mantiene un humor universal y vertiginoso, y busca a través de la comedia que el público se ría de situaciones que parecen lejanas en el tiempo, pero con las que irónicamente nos podemos identificar todos los días.

“Con el paso de los siglos no ha desaparecido la estructura de poder de la que Molière se burlaba, ni los actores que la componen -entre ellos- aquella figura de los estratos más bajos que, como medio de subsistencia, emplea su ingenio para aprovecharse de los que poseen más, actuando con alevosía y obteniendo beneficios irregularmente, aunque no luche contra el sistema y sólo se aproveche de él”, nos dice el director de la obra Omar Velásquez.

En nuestros días le conocemos como ‘pendejo’: “ese es Escapín, un sirviente que, siguiendo el ejemplo de sus amos, hace del engaño un modus vivendi”. Forma parte del elenco: Martín Velásquez, Angelita Velásquez, Mario Velásquez, Juan Carlos Díaz, Víctor Acurio, Sergio Delgado, Alexandra Garcés y Verónica Infantes.

Dos padres tacaños. Dos hijos enamorados y desesperados. Y un sirviente dispuesto a estafarlos a todos. Un clásico de Molière lleno de ritmo, engaños y carcajadas. Acompaña a Escapín en una comedia de enredos donde el más astuto es quien dicta las reglas.





FUNCIONES DE LOS ENGAÑOS DE ESCAPÍN

Fechas: hasta el 28 de septiembre

Día y hora: viernes a lunes a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m.

Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma

Dirección: Av. Larco 770 Miraflores

Entrada General: 50 soles

Estudiantes, jubilados y vecino Miraflores: 35 soles

Lunes popular: 35 soles

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