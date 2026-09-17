El Museo de Arte de Lima (MALI) presenta la exposición “Donación Patricia Phelps de Cisneros. Obras para el MALI”, una selección que reúne diez obras donadas al museo y que podrá visitarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

La muestra abrió al público el 25 de agosto y se distribuye entre la Sala 2 del primer piso y las salas 20 y 26 del segundo piso, dentro de MALI Colecciones.

El conjunto permite revisar el impacto de dos momentos de donación de la Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC): una vinculada con arte colonial y republicano anunciada en 2017, y otra de arte contemporáneo latinoamericano anunciada en 2018.

Una donación para ampliar la mirada regional del MALI

La donación contemporánea de 2018 formó parte de una iniciativa internacional mediante la cual la CPPC entregó más de 200 obras de 91 artistas de 22 países a seis museos de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Entre las instituciones beneficiarias estuvieron el MALI, el Museum of Modern Art de Nueva York, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, The Bronx Museum of the Arts y el Blanton Museum of Art.

Para el museo limeño, la selección fue realizada conjuntamente por el MALI y la CPPC con el objetivo de fortalecer áreas de su colección contemporánea y ampliar su representación de distintas escenas latinoamericanas.

Entre los artistas presentes figuran los peruanos Elena Damiani y David Zink Yi, además de Laura Anderson Barbata, Adrián Balseca, Donna Conlon, Jonathan Harker, Ana Roldán y Oswaldo Terreros.

José Gil de Castro aparece como excepción histórica

La exposición también incorpora una obra de José Gil de Castro, figura central de la pintura sudamericana de las primeras décadas del siglo XIX.

Se trata de Juan Francisco de Izcue y Sáez de Texada, óleo sobre tela de 1834, incorporado al MALI mediante una donación anterior de Patricia Phelps de Cisneros.

La CPPC había anunciado en 2017 la donación de 119 objetos y obras de arte colonial a cinco instituciones. En el caso específico del MALI, el aporte consistió en un retrato de Gil de Castro destinado a reforzar su colección republicana.

Su presencia introduce un contrapunto histórico frente al núcleo contemporáneo de la exposición y permite conectar las colecciones actuales del museo con su acervo de arte republicano.

Artistas de Perú, Ecuador, Panamá y México

La selección contemporánea amplía la representación de distintas geografías dentro de la colección del MALI.

El museo destaca especialmente la incorporación de artistas peruanos con trayectoria internacional, como Damiani y Zink Yi, y la presencia de autores vinculados con Ecuador y Panamá, escenas menos representadas previamente en su colección.

Las piezas abarcan distintos soportes, entre ellos video, instalación, textiles, fotografía y otros formatos.

Según la propuesta curatorial del MALI, las obras abordan transformaciones sociales, políticas y culturales de América Latina mediante referencias a territorios, culturas locales, modernidad, herencias coloniales y tradiciones vernáculas.

Una relación entre el MALI y la Colección Cisneros que supera dos décadas

La exposición actual se inscribe en una colaboración que se remonta, al menos, a comienzos de la década de 2000.

Uno de sus antecedentes fue “Diálogos: arte latinoamericano desde la Colección Cisneros”, presentada por el MALI en 2004. La exposición proponía relaciones y contrastes entre diferentes experiencias artísticas de América Latina.

La propia CPPC recuerda que esa muestra reunió obras de cuatro siglos de producción artística latinoamericana y coincidió con un periodo en el que el MALI comenzó a desarrollar de manera sistemática su colección contemporánea con una perspectiva regional.

Más de veinte años después, la presentación de las obras donadas vuelve sobre esa relación y muestra cómo las adquisiciones y donaciones han contribuido a ampliar el alcance geográfico y discursivo del acervo del museo.

Patricia Phelps de Cisneros volvió al MALI

Con motivo de la exposición, Patricia Phelps de Cisneros visitó nuevamente el museo y destacó la relación construida con la institución durante más de dos décadas.

“Es un gran honor y un enorme placer regresar al MALI, un museo que tengo en la más alta estima por su excelencia y por su compromiso con la cultura peruana”, señaló, según información proporcionada para la presentación de la muestra.

La coleccionista y fundadora de la CPPC ha desarrollado durante décadas iniciativas de préstamos, exposiciones, publicaciones, educación y donaciones dirigidas a aumentar la presencia del arte latinoamericano en colecciones internacionales.

¿Hasta cuándo puede visitarse la exposición?

“Donación Patricia Phelps de Cisneros. Obras para el MALI” permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las obras se exhiben en la Sala Temporal 2 y las salas 20 y 26 de MALI Colecciones, en la sede del Museo de Arte de Lima, ubicada en el Parque de la Exposición.